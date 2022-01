Zweijähriger Bub starb nach Badeunfall in Südtirol

Natz-Schabs/Innsbruck – Ein Zweijähriger ist nach einem Badeunfall in einer Wellnessanlage eines Hotels im Südtiroler Natz am Samstag in der Nacht darauf in der Innsbrucker Klinik verstorben. Das Kleinkind aus Feldthurns war in einem unbeobachteten Moment ins tiefe Schwimmbecken geraten. Als die Eltern es bemerkten, lag der Bub bereits regungslos im Wasser. Nachdem der Zweijährige nach Stunden wieder hatte stabilisiert werden können, starb er schließlich in der Klinik.