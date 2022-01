Die Sterne, Olympia und Gesundheit: „Tirol Live“ heute wieder ab 18 Uhr

Innsbruck – Die Weihnachtsferien sind vorbei, damit kehrt auch „Tirol Live“ wieder zurück. Heute mit der ersten Sendung nach der Weihnachtspause ab 18 Uhr auf TT.com. Was bringt das neue Jahr? Wagen wir zum Start einen Blick in die Zukunft mit der Astrologin Christine Bögöthy . Tauchen wir heute ein in die Welt der Sternzeichen, Aszendenten und Horoskope.

Peter Filzmaier, Professor für Demokratiestudien und Politikforschung, ist der Erklärer der Nation. Punktgenau analysiert er die politischen Vorgänge im Land, seine Leidenschaft ist aber der Sport. Gerade der Sport wagt sich in diesem Jahr auf dünnes Eis: Am 4. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking, am 21. November die Fußball-WM in Katar. Peking und Katar – Peter Filzmaier wird die Rolle des Sports einordnen.