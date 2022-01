Zehn Meter lang: Ichthyosaurier-Fund in Großbritannien sorgt für Aufregung

Das Fossil des Ichthyosauriers ist das größte dieser Art, das jemals in Großbritannien gefunden wurde.

London – Zehn Meter ist es lang und allein der Schädel wiegt eine Tonne – das sind die Maße eines Ichthyosaurier-Fossils, das britische Forscher in einem Stausee in den East Midlands gefunden haben. Es handle sich um das größte und vollständigste Fossil seiner Art, das je in Großbritannien entdeckt wurde, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.