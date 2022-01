Vater in Pakistan ertränkte seine drei Töchter in Kanal

Islamabad – Ein Mann in Pakistan hat nach Polizeiangaben seine drei jungen Töchter getötet. Der Vater habe die Mädchen im Alter von sechs, acht und neun Jahren nach einem Streit mit seiner Ehefrau in einen Kanal in der Stadt Kasur im Osten des Landes geworfen, teilte die Behörde am Montag mit. Er sei verhaftet worden und geständig, hieß es weiter. Die Leichen der Mädchen seien geborgen worden. Dem Mann drohe nun die Todesstrafe.