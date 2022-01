Grünweiß ließ viele wachsen: WSG Tirol freut sich über wichtige Transfererlöse

Machten neben Routinier Fabian Koch und über die WSG Tirol den Weg ins Ausland – Nemanja Celic (l.) und Kelvin Yeboah (r.) entpuppten sich am Transfermarkt als zwei Volltreffer.

Wattens – Was im Sommer 2017 mit dem Transfer von Flügel Christian Gebauer zu Bundesligist Altach gewissermaßen begann, setzte sich speziell in den vergangenen Transferperioden bei der WSG fort: Aus vermeintlichen „No-Names“ werden solide Bundesliga-Kicker geformt, die über Wattens den Sprung zu höheren Aufgaben schaffen und zudem wertvolle Ablösesummen in die ja nicht gerade prall gefüllte Vereinskassa schwemmen.