„Lichtblicke” auf TT.com: Marianne Hengl trifft Lukas Müller

Innsbruck – „Es war alles wie in Zeitlupe. Du fliegst durch die Luft, wartest auf den Aufprall. Ich dachte: ͵Warum dauert das so lange?ʹ Seit dem Einschlag habe ich ein anderes Leben.” Lukas Müller spricht über den 13. Jänner 2016. Bei der Skiflug-WM am Kulm war der damals 23-Jährige als Vorspringer im Einsatz, als er aus sieben Metern Höhe auf dem Boden aufschlug. Wie er heute lebt, was ihn bewegt, erzählt er in der neue Folge von „LICHTblicke & Wegweiser” seiner Gastgeberin Marianne Hengl.