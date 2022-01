Fieberbrunn setzt auf Naturerlebnisse

Fieberbrunn – Mit den neuen „Winterhighlights“ wollen die Gemeinde Fieberbrunn, die Bergbahnen Fieberbrunn sowie der Tourismusverband PillerseeTal in Zusammenarbeit mit den beiden Fieberbrunner Skischulen und der lokalen Wirtschaft der Sehnsucht der Menschen nach dem Gefühl der Freiheit und der Kraft der Natur nachkommen. Wöchentlicher Fixpunkt der naturverbundenen fünften Auflage der Fieberbrunner „Winterhighlights“ ist das First-Line-Erlebnis: Jeden Mittwoch, ab 19. Jänner, startet das Skivergnügen bei den Bergbahnen Fieberbrunn für eine exklusive, kleine Gruppe von maximal 30 Personen bereits um 7.30 Uhr. Begleitet von heimischen Guides, können so die ersten Schwünge in die unverspurten Hänge gezogen werden. Und während im Tal der eigentliche Skibetrieb losgeht, genießen die Teilnehmer bereits ein ausgewogenes Frühstück bei einem einzigartigen Blick auf die umliegende Bergkulisse. Spektakuläre Naturerlebnisse also statt Party- und Konzertprogramm.