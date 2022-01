Beeindruckende Schlachtrösser? Ritterliche Pferde waren klein wie Ponys

In Filmen werden die Schlachtrösser meist als riesige Tiere dargestellt. (Symbolfoto)

Exeter – Kleiner als ihr Ruf: Mittelalterliche Schlachtrösser sind einer Studie zufolge keinesfalls beeindruckend, sondern nur so groß wie heutige Ponys gewesen. Demnach hätten die Pferde früher häufig ein Stockmaß von weniger als 14,2 Handbreit gehabt, das entspricht gut 1,44 Metern. Das ergab eine Untersuchung von Pferdeknochen aus den Jahren 300 bis 1650, die an 171 unterschiedlichen Stätten in England gefunden wurden, wie die britische Universität Exeter mitteilte.