Gesündere Menschen, gesünderer Planet: Vegane Kost hilft in Klimakrise doppelt

Veggieburger und Co. liegen zwar auch in Österreich voll im Trend, der Fleischkonsum bleibt aber weiter hoch.

Das Ergebnis der Studie legt laut Expertinnen und Experten nahe, dass alleine die Wiederherstellung der Ökosysteme durch eine Ernährungsumstellung der Bevölkerung reicher Länder das Potenzial habe, den Emissionsausstoß so zu reduzieren, das diese Staaten nur durch diese Maßnahme das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Im Jahr 2013 war der Fleischkonsum pro Kopf in einkommensstarken Ländern fast sechs Mal so groß wie in Staaten mit niedrigem Einkommen.