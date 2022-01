"Grüne für Absam" setzen sich drei Mandate als Ziel

Mit Umweltthemen wollen die "Grünen für Absam" um Spitzenkandidat Thomas Elsenbruch (4. v. r.) punkten - schließlich dürften diese in der neuen Klima- und Energiemodellregion im Großraum Hall künftig eine größere Rolle spielen.

Tirol – Der neue Spitzenkandidat der Absamer Grünen heißt Thomas Elsenbruch. Von 1999 bis 2010 hat er bereits Erfahrung als Gemeinderat gesammelt, in den letzten Jahren war er unter anderem im Finanzausschuss engagiert. Hinter sich habe er "ein starkes Team von Frauen und Männern" mit großer Erfahrung und hoher Motivation versammelt, meint Elsenbruch, man stehe mit guten Ideen für Absam bereit. Eines der wichtigsten Ziele sei dabei, "den Folgen der Klimakrise lokale Maßnahmen entgegenzusetzen".

Das Team der "Grünen für Absam", wie sich die Liste nun nennt, sei paritätisch mit Frauen und Männern besetzt, wobei die Kandidat/-innen vom Tischlermeister bis zur Theologin unterschiedlichste berufliche Hintergründe mitbringen. „Wir rechnen uns gute Chancen auf drei Mandate aus“, steckt sich Elsenbruch ein ambitioniertes Ziel. 2016 schafften die Grünen in Absam knapp acht Prozent und einen Sitz. Elsenbruch begründet seinen Optimismus mit der „Fachkompetenz“ der Absamer Grünen bei Umweltthemen, die in der neuen Klima- und Energiemodellregion (KEM) „Hall und Umgebung“ in den kommenden Jahren eine sehr große Rolle spielen dürften. Konkrete Ziele seien hierbei die Gründung von Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften, Verbesserungen im Bereich Mobilität und regionaler Nahversorgung sowie die Reduktion der Bodenversiegelung.