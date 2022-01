„Golden Girls"-Star starb mit 99: Betty Whites Todesursache bekannt gegeben

Los Angeles – Am 31. Dezember 2021 starb die US-Schauspielerin Betty White im Alter von 99 Jahren. Jetzt wurde die Todesursache bekannt. Wie unter anderem das People-Magazin berichtet, ist in ihrem Totenschein ein zerebrovaskulärer Unfall notiert. Darunter versteht man die Störung der Blutversorgung des Gehirns. Die „Golden Girls"-Legende habe sechs Tage vor ihrem Tod einen Schlaganfall erlitten und sei an den Folgen der Sauerstoff-Unterversorgung ihres Gehirns verstorben, heißt es weiter.