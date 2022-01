ATV-Legende Tara, Glööckler bis Cordalis: Das sind die zwölf Dschungelcamper 2022

TARA TABITHA: Schon im zarten Alter von 17 Jahren mischte sie die heimische TV-Szene auf – in der promillereichen ATV-Sendung „Saturday Night Fever" erlangte sie rasch Kultstatus. In Deutschland ist die mittlerweile 28-Jährige noch ein recht unbeschriebenes Blatt, kürzlich war sie in der Kuppelshow „Ex on the beach" zu sehen. Jetzt hofft sie, im Dschungel „ein paar cute boys" zu treffen. Ob das was wird?

© RTL