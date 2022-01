Überdosis Teenagersein: „Euphoria" startet auf Sky

Innsbruck – Auf der Silvesterparty gehen gerade alle steil, als bei Rue langsam die Lichter ausgehen. Eine Line zu viel. Ihr Puls sinkt rapide ab, nur noch 56 Schläge zählt sie pro Minute. Das könnte ein Anzeichen für eine Überdosis sein. Rue kennt sich damit aus. So hatte 2019 in Staffel 1 der kontroversen HBO-Serie „Euphoria“ (läuft auf Sky) alles begonnen. Rue, damals 16 kehrte nach einer Auszeit wieder nach Hause zurück. Gezeichnet, nicht gebrochen. Denn der nächste Rausch ist nur eine Enttäuschung entfernt. Gilt auch für die zweite Staffel, die in dieser Woche auf Sky angelaufen ist.

So schön glitzerten die Abgründe der US-amerikanischen High-School-Zeit lange nicht mehr. Dabei ist das, was „Euphoria“-Mastermind Sam Levinson da beschreibt, mehr als nur der Albtraum aller Eltern: Nicht nur Partydrogen, sondern vor allem die Opioidkrise, der Umgang mit Benzos und Meth – und allem gemeinsam –, stehen auf dem Serien-Speiseplan. Nicht gerade unterdosiert ist zudem der ganz normale Teenager-Wahnsinn mit allerhand Weltschmerz, Sex, Gewalt – und Instagram.

Einmal mehr grandios ist die dauerhighe Rue, die aus dem Off die Leben anderer kommentiert. Eine Rolle, die die Schauspielvita der omnipräsenten Zendaya (aktuell etwa in „Spider-Man: No Way Home“ oder „Dune“) um eine schockierend schöne Facette erweitert. (bunt)