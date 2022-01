„Grufttheater" im Innsbrucker K2: Anspielen gegen die Schlamperei

So viel zum Setting, das natürlich kein Karner erdacht hat, sondern Otto Grünmandl (1924–2000). Der Haller Kleinkunstgroßmeister hat immer wieder an seinem Theaterversuch „Die Witwe von Ephesos“, dessen erster Teil „Grufttheater“ ist, gearbeitet. Anfang der 1990er-Jahre stand eine Aufführung in den Münchner Kammerspielen im Raum – und ging wieder ab.

Die Kombination Handke-Grünmandl mag nicht die Naheliegendste sein, sinnig ist sie trotzdem: Beide arbeiten sich an Sprach-Schlamperei ab. Grünmandl stellt die Inhaltsleere gängiger Formeln aus, Handke geht sie an. Er schrieb „Weissagungen“ 1964, noch bevor ihn „Publikumsbeschimpfungen“ zum Popstar machten. „Weissagungen“ ist eine getaktete Litanei für vier Stimmen. Figuren oder Handlung gibt es nicht. Eine Tautologie fügt sich an die nächste: „Das Schwein am Spieß wird schreien wie ein Schwein am Spieß“, „Espenlaub wird zittern wie Espenlaub“. In einer Zeit, in der sich fragwürdigste Vergleiche regelmäßig zum Spaziergang treffen, entwickelt diese strenge Anti-Metaphorik bestechende Wucht.