Plus

Die Impfpflicht soll wie geplant im Februar in Kraft treten. Genauer gesagt am 3. Februar, wie Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Dienstag erklärte. Auch Tirols LH Günther Platter und Gesundheitslandesrätin Annette Leja, beide ÖVP, sprachen sich gegen eine von Experten und Teilen der SPÖ geforderte Verschiebung der Impfpflicht aus.