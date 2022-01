Junger Tiroler vor Landesgericht: An Sechsjähriger vergangen

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und sittlicher Gefährdung von Personen unter sechzehn Jahren musste sich gestern ein junger Tiroler vor einem Schöffensenat verantworten. Die Anklage wog schwer und reichte für eine Strafandrohung von bis zu zehn Jahren Haft. So hatte sich der heute 20-Jährige im Sommer 2019 auf einem Campingplatz einem sechsjährigen Mädchen sexuell genähert. Einzig die Schreie des Mädchens hatten damals verhindert, dass der damals geplante, noch viel schwerere Missbrauch beim Versuch geblieben war. Zwei Jahre später hatte der Bursche erneut alle Grenzen überschritten und eine 12-Jährige in einem Linienbus mit sexuellen Handlungen an sich konfrontiert.