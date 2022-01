Lebenslange Haft und Anstaltseinweisung für Mord in Kufstein

Innsbruck, Kufstein – Ein 30-jähriger Kufsteiner stand am Mittwoch in Innsbruck vor Gericht, weil er im Juni 2021 einen 77-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet haben soll. Der damals 29-Jährige soll sein Opfer zum Kufsteiner Innufer gelockt und ihn dort umgebracht haben. Schon kurz nach Mittag fiel das noch nicht rechtskräftige Urteil: lebenslange Haft und Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.