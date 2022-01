Leiche an Tiroler Innufer: 30-Jähriger legte vor Gericht Geständnis ab

Innsbruck, Kufstein – Ein 30-jähriger Kufsteiner steht heute, Mittwoch, in Innsbruck vor Gericht, weil er im Juni 2021 einen 70-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet haben soll. Der damals 29-Jährige soll sein Opfer zum Kufsteiner Innufer gelockt und ihn dort umgebracht haben. Zuerst gab der Angeklagte an, dass der ältere Mann ein Zufallsopfer gewesen sein soll, weil er ins Gefängnis wollte. Später sagte er aber aus, dass der Mann ihn als Kind sexuell missbraucht haben soll.

Die Leiche des Opfers war von einem Passanten entdeckt worden und hatte mehrere Stichwunden am Oberkörper und Halsbereich aufgewiesen. Der mutmaßliche Täter stellte sich am Abend der Polizei und legte ein Geständnis ab. Er gab zu diesem Zeitpunkt jedoch an, dass er bereits vor mehreren Wochen geplant habe, jemanden umzubringen, um inhaftiert zu werden, zumal er mit seiner Lebenssituation nicht mehr im Reinen sei.