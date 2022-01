Außenminister Schallenberg bei libanesischer Staatsspitze in Beirut

Es sei "herzzerreißend" was in dem wunderschönen Land in der vergangenen zwei bis drei Jahren passiert sei, sagt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bei einem Besuch einer Schule im Libanon. Die Probleme des Libanon müssten im Land gelöst werden, so der Außenminister. Österreich und andere internationale Länder seien aber Partner.