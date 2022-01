Impfpflicht, Wohnpreise und MCI-Neubau: Das war „Tirol Live"

Der oberste Tiroler Beamte, Landesamtsdirektor Herbert Forster, sprach im Tirol-Live-Studio über die große Belastung der Behörden durch die Corona-Krise: „Immer dann, wenn man gedacht hat, man ist über den Berg, kommt wieder eine Mutation um die Ecke und stellt uns vor neue Herausforderungen.“ Man habe im Herbst gemeint, mit der Impfung eine gute Ausgangslage zu haben. Forster: „Wegen Omikron stehen wir jetzt vor dieser Wand mit sehr vielen Neuinfektionen. Das ist sehr herausfordernd.“ Der Trend bei den Zahlen in Tirol gehe weiter klar nach oben. „Aktuell sind es zwischen 1800 und 2000 Neuninfektionen am Tag und etwa 14.000 aktiv Infizierte“, sagte Forster. Oberste Aufgabe der Behörden müsse sein, „die Positiven möglichst schnell vom Markt zu nehmen, also abzusondern“. „Das ist sichergestellt“, so Forster.