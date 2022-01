Vermisstensuche in Guatemala: Deutscher tot nahe Maya-Stätte gefunden

Tikal – In Guatemala ist ein deutscher Tourist tot aufgefunden worden. Bei dem Toten handele es sich um einen seit Sonntag im Tikal-Nationalpark vermissten 53-Jährigen, erklärte das guatemaltekische Kulturministerium. In dem Nationalpark befinden sich bei Touristen beliebte Ruinen aus der Maya-Zeit.

Unterdessen erklärte die deutsche Botschaft in Guatemala in einem auf Spanisch im Netz veröffentlichten Nachruf, „den Ausgang der Suche nach dem deutschen Staatsbürger in Tikal" zu bedauern. „Wir sprechen der Familie des Verstorbenen unser tiefstes Beileid aus", fügte die Botschaft hinzu und dankte den an der Suche beteiligten Einsatzkräften.