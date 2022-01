Vater und Tochter in Niederösterreich von Zug erfasst: Verdacht auf Mord und Suizid

Sollenau – Ein 38-Jähriger und seine sechsjährige Tochter sind in der Nacht auf Mittwoch in Sollenau im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt-Land von einem Zug erfasst und getötet worden. Es bestehe der Verdacht von Mord und Selbstmord, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Vater soll sich mit dem Kind vor einem herannahenden Railjet, der Richtung Wien unterwegs war, auf die Gleise der Südbahnstrecke begeben haben. Der Mann und seine Tochter wurden tödlich verletzt.