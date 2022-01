Doppelmord in Bayern: 18-Jähriger überraschte Ehepaar wohl im Schlaf

Mistelbach – Ein Mord erschüttert die Gemeinde Mistelbach bei Bayreuth: Ein Ehepaar wird tot in ihrem Haus gefunden, beide weisen Stichverletzungen auf. Schnell gerät der Freund der Tochter in Verdacht, der sich kurz nach der Tat stellt und ohne Widerstand festnehmen lässt.

Der junge Mann soll die 47-jährige Frau und ihren 51-jährigen Ehemann in der Nacht zum Sonntag in ihrem Einfamilienhaus in Mistelbach bei Bayreuth getötet haben. Laut den Ermittlern war der Deutsche der Freund der ältesten Tochter des Paares und verbrachte deshalb die Nacht in dem Haus. Die insgesamt vier minderjährigen Kinder der Ärztin und des Kinderarztes waren laut den Ermittlern während der Tat daheim.