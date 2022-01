"Party over" für Boris Johnson? Schlagzeilen belasten britischen Premier

London – Nach neuen Enthüllungen über eine große Party im Garten der Downing Street steht Premierminister Boris Johnson im Kreuzfeuer der britischen Zeitungen. Selbst der konservative, üblicherweise der Regierung nahe stehende Telegraph titelte am Mittwoch: "Johnson verliert Unterstützung der Tories". Die Daily Mail stellte die Frage, ob nun für Johnson die "Party over" sei.

Gleichzeitig kommen immer mehr Details an Licht, die Johnson und seine Angestellten zusätzlich belasten. Dem "Independent" zufolge sollen Beschäftigte in der Downing Street vergangenen Monat die Anweisung bekommen haben, möglicherweise belastende Nachrichten von ihren Geräten zu löschen, wie Insider dem Blatt verrieten.

Während Johnson selbst bestreitet an der Feier teilgenommen zu haben, werden in Großbritannien tausende Menschen aufgrund von Verstößen gegen die Lockdown- und Quarantänebestimmungen strafrechtlich verfolgt. Der Premierminister steckt deshalb, seit dem Skandal um eine Weihnachtsfeier in der Downing Street, in einem Umfragetief. Die Londoner Polizei kündigte an die Berichte über illegale Feiern im Londoner Amtssitz zu überprüfen.