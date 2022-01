Übergriffe auf Frauen zu Silvester in Mailand: Zwei Festnahmen

Mailand –Die Ermittlungen der Mailänder Justizbehörden wegen mehreren Fällen sexueller Nötigung in der Silvesternacht in Mailand laufen weiter auf Hochtouren. Zwei Jugendliche im Alter von 18 und 20 Jahren wurden am Mittwoch in Mailand und in Turin festgenommen. Die beiden Männer ausländischer Herkunft wurden festgenommen, weil laut den Ermittlern konkrete Fluchtgefahr bestand, berichtete die Polizei. Ihnen wird sexuelle Gewalt in der Gruppe und Überfall vorgeworfen.