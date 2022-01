Pamela Anderson, bist du es? Lily James schwärmt von ihrer neuen Serienrolle

Die Miniserie fokussiert sich auf Andersons Beziehung mit dem Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee, der von Sebastian Stan verkörpert wird. Ein neuer Trailer zeigt die 32-Jährige im legendären roten Badeanzug, den Anderson als Strandaufsicht in der Serie trug. Im Teaser ist außerdem zu sehen, wie ein Sextape des Paares in zwielichtige Hände gerät. Der rund zweiminütige Clip zeigt, wie zwei Männer (gespielt von Seth Rogen und Nick Offerman) das private Video von Anderson und Lee im Internet verkaufen.

Noch nie musste sich Lily James für eine Rolle so sehr optisch verändern wie für „Pam & Tommy". Vier Stunden verbrachte James jeden Morgen in der Maske. Dort wurden ihr nicht nur eine Perücke und Bräunungscreme verpasst, sondern auch eine Brustplatte, die Andersons silikongestählte Oberweite simulierte. „Langsam fand unser unglaubliches Team einen Weg, bei dem ich Pamela ähnelte, aber auch das Gefühl hatte, agieren zu können", sagt James.

Für die Darstellerin hatte die Prozedur in der Maske aber auch einen positiven Effekt. „Ich habe noch nie etwas gemacht, bei dem ich ganz anders aussehe als ich selbst. Und ich würde gerne in dieser Richtung weitermachen, weil ich das Gefühl habe, dass es etwas sehr Befreiendes hat", sagt sie und ergänzt: „Das hatte etwas Mutiges an sich. Ein Mut, der aus meinem Verschwinden kam."

Die Serie orientiert sich an wahren Begebenheiten. Schließlich machte ein entsprechendes Sextape von Anderson und Lee seinerzeit tatsächlich die Runde. Während manch andere Stars Schlafzimmer-Aufnahmen in der Vergangenheit vermutlich bewusst lancierten, um so ihre Popularität zu steigern, geschah die Veröffentlichung in diesem Fall wohl wirklich gegen den Willen der Betroffenen. Möglicherweise wurde das Sextape von Handwerkern aus einem Tresor Lees gestohlen.