Der Leit-Wolf(f) feiert Jubiläum: 50 Jahre auf der Überholspur

Innsbruck – Bereits in neuneinhalb Wochen beginnt sich der teuerste Kreisverkehr der Welt von neuem zu drehen. Zu dem Zeitpunkt wird der Wiener Toto Wolff kein Ü40er mehr sein. Denn am Mittwoch feiert der Leit-Wolf(f) der Silberflotte seinen 50. Geburtstag. Was ihm nicht ganz so schmeckt, wie aus dem familiären Umfeld zu hören war.