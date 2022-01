Kriechmayr muss weiter warten, Franz mit Bestzeit im Wengen-Training

Der oberösterreichische Abfahrts-Weltmeister Vincent Kriechmayr war nach einem positiven Corona-Test wie am Vortag nicht am Start, womit er nach derzeitigem Stand am Freitag und Samstag nicht an den Abfahrten teilnehmen kann. Beim ÖSV hofft man, dass sich ein Antreten beim Super-G am Donnerstag (12.30 Uhr) ausgeht.