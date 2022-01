Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach: Polizei befreite 65 Kinder

Köln – Die deutsche Polizei-Ermittlungsgruppe "Berg", die auf Kindesmissbrauch in Bergisch Gladbach zurückgeht, hat in den vergangenen beiden Jahren 65 Kinder befreit und 439 Tatverdächtige identifiziert. Das sagte der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob am Mittwoch in einem Resümee. "Jede Stunde, die wir hier verwandt haben, war den Einsatz wert", sagte er.