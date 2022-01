Italienischer Wolf von Tirol nach Bayern abgewandert, Luchs im Ötztal gesichtet

Innsbruck – Ein Wolf aus der italienischen Population, der vergangenes Jahr bereits in Umhausen und in Oberhofen anhand eines Rotwildrisses sowie einer Losung nachgewiesen wurde, hält sich jetzt in Bayern auf. Das haben die Ergebnisse der Untersuchung zur Bestimmung des Wolfes sowie der Datenabgleich mit den bayrischen Behörden ergeben. Das teilte das Land Tirol in einer Aussendung mit.