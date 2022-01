Sechste Heimniederlage für die Haie: Das „Virus“ steckt im ganzen Team

Innsbruck – Die „kleinen“ Haie, die so gut und zwischenzeitlich wie richtig große Fische in die Liga gestartet waren, sind auf der Suche nach dem verlorenen Schatz. Das offenbarte ein Blick in die Tiwag-Arena am Mittwoch auf zweifache Weise. Die Ränge sind verwaist, nur ca. 300 treue Seelen taten sich nach fünf Heimniederlagen in Serie auch noch die zum Eintritt nötige 2-G-Plus-Regel an. Und am Eis litten zunächst sowohl die Gastgeber als auch die Gäste an den leistungsmindernden Nebenwirkungen, die das Coronavirus seit Wochen verbreitet. Bei den Innsbruckern fehlten vier Mann (Swette, Boruta, Huntebrinker, Winkler), das Aufgebot der ersatzgeschwächten Ungarn gab gar nur drei Linien her. Das Niveau war bescheiden.