Martin Hosp ist neuer Bezirksjägermeister

Reutte – Im Rahmen der Außerferner Bezirksversammlung des Tiroler Jägerverbandes wurde der bisherige Bezirksjägermeister-Stellvertreter Wildmeister Martin Hosp zum neuen Bezirksjägermeister (BJM) gewählt. Der mit seiner Familie bereits in der vierten Generation bei der gleichen Pächterfamilie tätige Berufsjäger folgt in dieser Funktion unter anderem auch seinem gleichnamigen Großvater Wildmeister Martin Hosp sen. nach, der in den vergangenen Jahrzehnten dieses Amt mehr als 35 Jahre lang bekleidete.