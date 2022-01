Krise in Kasachstan: Russland übergibt Objekte und bereitet Abzug vor

Die Anti-Regimeproteste in Kasachstan eben ab, könnten aber in ein paar Monaten wieder aufflammen. Abhängig sei das davon, ob die von Präsident Kassym-Schomart Tokajew ergriffenen Maßnahmen wirken. Das ist die Analyse von Alexandra Bykova, Forscherin am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WWI). Bykova unterscheidet gegenüber der APA zwischen friedlichen Protesten und Ausbrüchen von Gewalt und Plünderungen.

"Die Lage in Almaty stabilisiert sich allmählich, und es ist zu hoffen, dass die Gewalt nicht mehr ausbricht. Auch die friedlichen Proteste haben vorerst aufgehört", erklärte Bykova. Sie verweist auf die Ankündigungen der Staatsführung angesichts der Proteste: "Präsident Tokajew hat eine Preisregulierung für bestimmte, aus sozialer Sicht wichtige Grundnahrungsmittel und Kraftstoffe bis Anfang Juli angekündigt, weitere Reformen sollen schrittweise folgen. Eine Regierungsumbildung hat stattgefunden. Die Frage ist, ob die neuen Schritte im bestehenden politischen System ohne echte Opposition und damit eingeschränkten demokratischen Mechanismen ausreichen, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten nach einer mehrmonatigen Pause weitere spontane Proteste ausbrechen, die nach wie vor die einzige Möglichkeit sind, die Unzufriedenheit wirksam zum Ausdruck zu bringen."

Die Corona-Pandemie hat laut Bykova die Proteste nicht ausgelöst: Die Maßnahmen der Staatsführung gegen die Krise zur Unterstützung von Bauern, Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes und Kleinunternehmen hätten gewirkt, die Arbeitslosigkeit sei seit einem halben Jahr wieder rückläufig. Den Ursprung der Proteste in der Region Mangistau erklärt sich Bykova vielmehr u.a. mit Reformen der Mechanismen zur Bildung des Preises für Flüssiggas und dem Zeitpunkt der Verdoppelung des Preises für Flüssiggas als Autotreibstoff an den Tankstellen von 60 auf 120 Tenge (von 12 auf 24 Euro-Cent) pro Liter. "Die Stärke des Anstiegs kam überraschend, obwohl der Übergang auf elektronischen Handel mit Flüssiggas ab 1. Jänner 2022 im Voraus bekannt war. Das Gesetz über den schrittweisen Übergang zu den marktbasierten Preisbildungsmechanismen wurde bereits 2018 beschlossen, da die Subventionierung der Gaspreise mehrere Nachteile hat. Andererseits hat sich der Zeitpunkt der Reformen aufgrund der weltweit steigenden Energiepreise und der hohen Inflation in Kasachstan im Jahr 2021 als eher ungünstig erwiesen. Obwohl sich der Anstieg der Lebensmittelpreise und der Verbraucherpreise insgesamt gegen Ende des Jahres leicht verlangsamte, beschleunigte sich der Anstieg der Preise für Wohnraum, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe sowie die Transportkosten im Dezember."

Nach der Ausweitung der Proteste auf andere Regionen seien die Forderungen der Demonstranten dann politischer geworden, "da die wirtschaftlichen Missstände bei der Bevölkerung meistens als Folge des politischen Systems angesehen werden. Einige Medienberichte und Kommentare in den Sozialen Medien während der Proteste erwecken den Eindruck, dass die 30 Jahre andauernde Machtkonzentration, die Bereicherung einzelner Gruppen mit Erdöl und anderen Ressourcen, die diese Machtkonzentration erlaubt, die weitverbreitete Korruption in Kombination mit den relativ niedrig gebliebenen Einkommen des Großteils der Bevölkerung zur Akkumulierung von Unzufriedenheit führen."

Kasachstan liegt laut der Expertin beim Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International auf Platz 94 von 180 Ländern. Der durchschnittliche Bruttomonatslohn sei 2020 bei 452 Euro gelegen. Damit seien die Bruttolöhne in Kasachstan gemessen an der Kaufkraftparität beispielsweise um ein Viertel niedriger als in Russland, wobei das BIP pro Kopf der beiden Länder zugleich ziemlich ähnlich sei.

Für das Regime ist aber günstig, dass es den wirtschaftlich-sozialen Faktor für ein Wiederaufflammen von Unruhen gut beeinflussen kann. Der nationale Erdölfonds verfügt über genug Mittel - Spielraum für die Regierung, um damit soziale Maßnahmen zu finanzieren, sagt Bykova: "Laut der Ankündigung von Präsident Tokajew ist der Übergang zum Verkauf von Flüssiggas über elektronische Handelsplattformen vorübergehend um ein Jahr verschoben worden. In der Zwischenzeit sollen neue Regeln ausgearbeitet werden, die unter anderem keinen starken Preisanstieg zulassen."

Zu einem Faktor, der für weitere Anti-Regimeproteste ebenfalls ausschlaggebend werden könnte, äußerte sich die WIIW-Forscherin so: "Soweit man aus den Medienberichten abschätzen kann, waren die friedlichen Proteste nicht organisiert und sind spontan entstanden. Zu der Organisatoren der gewalttätigen Ausschreitungen in Almaty kann ich keine Kommentare abgeben. Das bestehende politische System in Kasachstan duldet keine echten Oppositionsbewegungen, die bekannten politischen Aktivisten wurden in der Vergangenheit stets verfolgt, so dass sich keine echte organisierte Opposition herausbilden konnte."