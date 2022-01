Tödlicher Pyro-Unfall im Bezirk Baden: Ermittlungsverfahren eingeleitet

Bei der Explosion einer Kugelbombe wurde ein 23-jähriger Mann in Klausen-Leopoldsdorf getötet.

Klausen-Leopoldsdorf/Wiener Neustadt – Nach einem tödlichen Pyrotechnik-Unfall in der Silvesternacht in Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter eingeleitet. Im Raum steht der Verdacht der grob fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung, bestätigte Behördensprecher Erich Habitzl am Donnerstag auf Anfrage einen Bericht des Kurier. Ein 23-Jähriger war zu Silvester nach der Zündung einer Kugelbombe gestorben.