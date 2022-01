Medizinethiker hat bei Schweineherz-Transplantation keine Bedenken

In der Brust eines 57-jährigen Patienten in den USA schlägt nun das Herz eines gentechnisch veränderten Schweins. Die Herzerkrankung des Mannes befand sich im Endstadion.

Wien – Der Medizinethiker und evangelische Theologe Ulrich Körtner von der Universität Wien hält die in den USA erfolgte Einpflanzung eines gentechnisch veränderten Schweineherzens in einen Menschen für moralisch vertretbar. Ein großes Problem in der Transplantationsmedizin sei die Organknappheit. Menschliche Organe von Verstorbenen oder Lebendspenden reichten nicht, um den steigenden Bedarf zu decken.