Unbekannte brachen in Lagerhalle ein: Dudelsackspieler gestohlen

Reith bei Kitzbühel – Ein kurioser Diebstahl beschäftigt derzeit die Polizei in Kitzbühel. Unbekannte waren zwischen 23. Dezember und 10. Jänner in die Lagerhalle eines Hotels in Reith eingebrochen. Die Beute: Eine etwa 150 Zentimeter hohe Holzfigur eines Dudelsackspielers und neun Altholzbalken.