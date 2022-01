Spaziergänger retteten Pensionisten in Kramsach aus dem Inn

Am Innspitz fiel der Pensionist ins Wasser.

Kramsach – Zwei Spaziergänger bewahrten am Donnerstag einen 81-Jährigen vor großem Schaden. Der Pensionist war gegen 16.15 Uhr in Kramsach am Ufer des Inns abgerutscht und lag auf dem Rücken im seichten Wasser, als die beiden Unterländer seine Hilferufe bemerkten und den Mann retteten.