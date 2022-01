„Pleasure" neu im Kino: Vergnügen, das sich in Grenzen hält

Innsbruck – Für ihren Debütfilm, der beim Sundance Festival Premiere feierte, hat die schwedische Regisseurin Ninja Thyberg ihren Blick auf die US-Pornoindustrie gerichtet. Als Remake ihres eigenen Kurzfilms gleichen Namens erzählt sie eine Spielfilmgeschichte vor dem Hintergrund des „San Pornando Valley“ in Los Angeles. Anders als Paul Thomas Anderson in seinen „Boogie Nights” von 1997 geht es dabei nicht sehr komödiantisch zu.

Protagonistin ist die 19-jährige Linnéa alias Bella Cherry. Die Schwedin gibt, bei der Einreise in die USA nach dem Grund gefragt, „Vergnügen“ statt „Business“ an – ein Schmäh, über den wir nach den Sex-Geräuschen im Vorspann bereits Bescheid wissen. Das titelgebende Vergnügen hält sich jedoch in Grenzen. Porno ist harte Arbeit, und auch Bellas Aufstieg zum Porno-Star ist hart. Wie Hollywood verschlingt auch die patriarchale Porno-Industrie jährlich viele junge Frauen, die von Ruhm und Geld träumen, und entlässt sie desillusioniert wieder.