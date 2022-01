Funkstille: Geplantes Krisensicherheitsgesetz im Verzug

Eine Nachfrage im ÖVP-geführten Innenministerium bestätigt, dass das Gesetz in Verzug ist. Die Gründe? Zum einen kam der frühere ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer abhanden. Er hatte das Projekt vorangetrieben. Nach den Umwälzungen an der Spitze der ÖVP ist er aber als Obmann der türkisen Landespartei und Stadtrat in die Wiener Kommunalpolitik gewechselt. Der neue Sicherheitssprecher Christian Stocker müsse sich erst einarbeiten, heißt es im türkisen Parlamentsklub. Zum anderen sind viele Experten für die Materie mit dem akuten Corona-Krisenmanagement gut beschäftigt.