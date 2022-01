Kitz-Rennen, Olympia und der Arbeitsmarkt: Das war „Tirol Live"

„Tirol Live“ am Freitag führte uns um die halbe Welt und zurück. Start war in Kitzbühel, wo nächstes Wochenende die Hahnenkammrennen über die Bühne gehen sollen. Besser 1000 Zuschauer als gar nichts – so sieht Kitzbühels Skiclubpräsident Michae­l Huber die aktuell­e Diskussion um die zugelassenen Zuschauer in Kitz. „Wir sind zufrieden mit jedem Strohhalm, den wir bekommen“, sagt er beim „Tirol Live“-Interview.