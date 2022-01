Die passgenaue Privatbank

Ziel der Verschmelzung war es, die Stärken der Banken zu bündeln und für noch mehr Sicherheit und Stabilität in einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld zu sorgen. „Betriebswirtschaftlich bedeutet die gesteigerte Betriebsgröße nicht zuletzt deutliche Verbundeffekte und ein erweitertes Leistungsspektrum“, erklärt Direktor und Generalbevollmächtigter der Alpen Privatbank in Innsbruck, Mag. Martin Sterzinger, „denn mit dem ‚Besten aus zwei Banken‘ wird die Wettbewerbsposition gegenüber vergleichbaren Häusern mit Stand-Alone-Strategien erheblich gestärkt.“ Das künftige Einzugsgebiet umfasst neben Tirol, Salzburg, Südtirol und Trentino das Kleinwalsertal, Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Die Vorstände der neuen Bank sind Dipl.-Volkswirt Florian Widmer, MBA (Vorsitzender), Dr. Heidi Verocai-Dönz und MMag. Erhard Tschmelitsch. Ihr gemeinsamer Fokus: „Indem wir die Vorzüge und Stärken beider Häuser vereinen, können wir in Zukunft noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und so passgenaues Vermögensmanagement anbieten“, so Widmer. Spürbar wird dieser Anspruch auch im Credo der Bank „Wir für Sie“.