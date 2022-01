Jugendliche retteten Neugeborenes bei -20 Grad aus dem Tiefschnee

Sosnovka – Eine tragische Geschichte mit glücklichem Ende hat sich vergangene Woche im sibirischen Dorf Sosnovka nahe der Stadt Nowosibirsk zugetragen. Am 7. Januar hörten Jugendliche ein Weinen im Freien – zunächst hatten sie an Tiere gedacht, wie sie der Siberian Times sagten. Als sie nachschauen gingen fanden sie ein neugeborenes Baby, das im Tiefschnee in einen Eierkarton abgelegt worden war. Dass das Baby überhaupt noch lebte, grenzt an ein Wunder. Schließlich herrschte zu diesem Zeitpunkt bei minus 20 Grad klirrende Kälte.