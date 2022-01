Mehrere Smartphones gestohlen: Haller Paketzusteller untergetaucht

Hall in Tirol – In Hall hatte es das Christkind vor diesem Fest nicht einfach. Die Polizei sucht nach einem 41-jährigen Paketzusteller, der in der Adventszeit bis Neujahr mehrere Pakete gestohlen haben soll. Statt die Pakete auszutragen, habe der Mann sie einfach behalten, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Bei dem Diebesgut handle es sich vor allem teure Handys, wie der Fund diverser Modelle bei ihm zeigte. Der Mann mit rumänischer Staatsangehörigkeit ist inzwischen untergetaucht. Der Preis der Smartphones wird von der Polizei auf mehrere Tausend Euro geschätzt. (TT.com)