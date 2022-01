Frankiert mit Mick Jagger und Co: Rolling Stones auf britischen Briefmarken

London – Wer Post aus Großbritannien bekommt, kann in den kommenden Wochen womöglich die Rolling Stones von seinen Briefen oder Paketen grüßen sehen. Die Royal Mail gibt vom 20. Jänner an ein Sondermarken-Set mit Fotos der Rockband heraus, wie das britische Unternehmen am Dienstag mitteilte., wie das britische Unternehmen am Dienstag mitteilte.