Tiroler Skeleton-Pilotin Flock fuhr beim Weltcupfinale zu EM-Silber

St. Moritz – Knapp drei Wochen vor Beginn der Winterspiele in Peking hat Janine Flock ihr Medaillen-Abo bei Skeleton-Europameisterschaften verlängert. Die Tirolerin gewann bei den im Rahmen des Weltcupfinales ausgetragenen Titelkämpfen in St. Moritz am Freitag Silber. Für die 32-Jährige war es die zehnte EM-Medaille in Folge. Der Titel ging an Kimberley Bos aus den Niederlanden, die sich auch den Gesamtweltcup sicherte.