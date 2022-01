„Aktion kritischer Schüler_innen" ruft wegen Matura-Regelung zum Warnstreik

Bei den Warnstreiks am Dienstag sollen die Schülerinnen und Schüler zwar in die Schule kommen, aber dann eine Stunde lang dem Unterricht fernbleiben, erklärt Prantl im Gespräch mit der APA. Die SPÖ-Schülervertretung habe sich für diese Variante und nicht etwa für einen Streik vor dem für die Matura-Regeln verantwortlichen Bildungsministerium entschieden, weil man so vielen Schulen wie möglich eine unkomplizierte Teilnahme am Warnstreik ermöglichen wollte. „Wir finden es auch cool, dass so eine Aktionsform einmal direkt an den Schulen stattfindet." Insgesamt gibt es in Österreich rund 700 AHS und BHS, 15 (aus Wien, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg) wollen sich laut AKS fix am Warnstreik beteiligen. Die nächste Eskalationsstufe wäre dann laut Prantl ein bundesweiter Streik von Schülerinnen und Schülern.