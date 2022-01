Norweger Kilde wurde in Wengen zum Schweizer Partyschreck

Wengen – Aleksander Aamodt Kilde wurde am Freitag in der ersten von zwei Lauberhorn-Abfahrten in Wengen zum Schweizer Partycrasher. Der Norweger verwies die Eidgenossen Marco Odermatt (+ 0,19 Sekunden) und Beat Feuz (+ 0,30 Sekunden) auf die Plätze zwei und drei. Kilde gelang damit auch eine Revanche für den Super-G am Donnerstag. Den hatte Odermatt vor dem 29-jährigen Skandinavier für sich entschieden.