Millionenschaden durch entgleiste Güterzüge in Tschechien

Prerov – Der Zusammenstoß zweier Güterzüge in Tschechien hat einen Sachschaden in Millionenhöhe verursacht. Mehrere Wagen entgleisten am Freitag und kippten um, wie die staatliche Eisenbahnverwaltung bekanntgab. Zudem wurde die Oberleitung beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unglück in der Nähe der Stadt Prerov, rund 200 Kilometer östlich von Prag, niemand.