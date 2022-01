Beutegreifer-Verdacht: Raubtier-Risse am Ortsrand

Navis, Erl, Innsbruck – Von den ansonsten zutraulichen Damhirschen war seit Tagen nichts zu sehen. Deshalb machte sich Rita Schafferers Ehemann am Donnerstag auf die Suche nach ihnen. Was er in dem rund einen Hektar großen Gehege in Navis entdeckte, glich einem Gemetzel. „Beim Bach unten lagen sie, alles zerfetzt und zerrissen“, berichtet die Frau. Drei Tiere waren tot, der Kadaver eines weiteren war bereits eher entdeckt worden. „Vier Stück Wild leben noch“, sagt Schafferer. „Aber die wird er sich auch bald holen.“ Und meint damit den Wolf, denn sie glaubt, ihre Schützlinge sind einem der Räuber zum Opfer gefallen. „Vor zwei Jahren hat er bei uns auch schon Schafe getötet. Das sah genauso aus.“