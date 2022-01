Beutegreifer-Verdacht: Vier Damhirsche in Navis tot aufgefunden

Navis – In einem Damwildgehege im Gemeindegebiet von Navis wurden in den letzten Tagen in Summe vier Tiere – davon zwei Jungtiere – tot aufgefunden, berichtet das Land am Freitag. Die Kadaver wurden umgehend amtstierärztlich begutachtet, ein großer Beutegreifer dürfte die Tiere demnach gerissen haben. Die vom Amtstierarzt genommenen Proben werden nun zur genauen Abklärung genetisch analysiert.